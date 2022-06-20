"Барселона" у серії пенальті здолала "Віве Кельце" та взяла гандбольну Лігу чемпіонів

Ліга чемпіонів, "Фінал чотирьох", фінал

"Барселона" – "Віве Кельце" – 32:32 (пенальті – 5:3)

Обидві команди йшли рівно впродовж усього поєдинку. Ані каталонці, ані поляки не могли відірватися від суперника на відстань більше трьох пунктів. Зрештою, після двох рівних таймів (14:13 і 14:15) гра перейшла в овертайм.

Але й там "Барселона" та "Віве Кельце" не відпустили один одного – 4:4. Отже, справа перейшла до післяматчевої лотереї. Вправнішими в ній виявилися "блаугранас", які реалізувать 5 спроб із п'яти. Натомість поляки двічі схибили.

Найрезультативнішим у складі переможців став вінгер Алейш Гомес (9 м'ячів). По 5 голів оформили два французи – лівий оборонець Тімоті Н'Гессан і правий бік Діка Мем.

Для "Барселони" здобутий трофей став другим поспіль і 11-м загалом в історії турніру. Каталонці залишаються рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю кубків.