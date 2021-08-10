"Барселона" сделала последнее предложение Месси, пока он не ушел в "ПСЖ"

Генеральный директор каталонского клуба "Барселона" Ферран Ревертерс сделал последнее предложение футболисту Лионелю Месси. Он сделал ему новое предложение остаться в клубе.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на El Mundo Deportivo .

Издание пишет, что Месси уже прибыл на остров Ибица для заключения контракта с французским "Пари Сен-Жермен". Там он встретится с представителями "ПСЖ" для завершения сделки.

"Ходят слухи о переговорах между Месси и другими клубами. Это неправда. Все было улажено давно. Лионель на 100 процентов будет играть в "ПСЖ", - сказал брат владельца "ПСЖ" Халиф бин Хамада Аль-Тани.

Также издание пишет, что директор "Барселоны" провел переговоры с Месси и сделал ему новое предложение остаться в клубе.