"Барселона" и "Реал" вылетели из Кубка Испании в один день впервые за 65 лет

Впервые за 65 лет борьбу за Кубок Испании по футболу в один день покинули испанские гранды - мадридский "Реал" и каталонская "Барселона". Об этом сообщаться в Twitter статистического агрегатора Opta.

Накануне в матче 1/4 финала розыгрыша "сливочные" потерпели поражение от "Реал Сосьедада" (3:4), а "сине-гранатовых" выбил "Атлетик" из Бильбао (0:1).

В прошлый раз королевский и каталонский клубы вылетели из турнира в один день в 1955 году. Тогда это случилось на стадии полуфиналов - "сине-гранатовые" также проиграли "Атлетику", а "Реал" уступил "Севилье".

Кроме того, впервые с сезона-2002/2003 в полуфинале Кубка Испании не сыграют одновременно "Барселона", "Реал" и мадридский "Атлетико", уступивший еще на стадии 1/16 финала клубу низшего дивизиона "Культураль Леонеса" (1:2).

Звания обладателя Кубка Испании в этом сезоне разыграют "Гранада", "Мирандес", "Реал Сосьедад" и "Атлетик". Действующим победителем трофея является "Валенсия", которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла "Барселону" со счетом 2:1.

Напомним, по сообщениям прессы, капитан "Барселоны" Лионель Месси вынужден играть с травмой из-за нехватки нападающих в каталонской команде.