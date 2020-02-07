"Барселона" і "Реал" вилетіли з Кубка Іспанії в один день вперше за 65 років

Вперше за 65 років боротьбу за Кубок Іспанії з футболу в один день покинули іспанські гранди - мадридський "Реал" і каталонська "Барселона". Про це повідомлятися в Twitter статистичного агрегатора Opta.

Напередодні в матчі 1/4 фіналу розіграшу "вершкові" зазнали поразки від "Реал Сосьєдаду" (3:4), а "синьо-гранатових" вибив "Атлетик" з Більбао (0:1).

Минулого разу королівський і каталонський клуби вилетіли з турніру в один день у 1955 році. Тоді це сталося на стадії півфіналів - "синьо-гранатові" також програли "Атлетіко", а "Реал" поступився "Севільї".

Крім того, вперше з сезону-2002/2003 в півфіналі Кубка Іспанії не зіграють одночасно "Барселона", "Реал" і мадридський "Атлетіко", який поступився ще на стадії 1/16 фіналу клубу нижчого дивізіону "Культураль Леонес" (1:2).

Звання володаря Кубка Іспанії цього сезону розіграють "Гранада", "Мірандес", "Реал Сосьєдад" і "Атлетик". Чинним переможцем трофея є "Валенсія", яка в фіналі торішнього розіграшу обіграла "Барселону" з рахунком 2:1.

Нагадаємо, згідно з повідомленнями преси, капітан "Барселони" Ліонель Мессі змушений грати з травмою через брак нападників в каталонській команді.