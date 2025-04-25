"Барселона" - "Реал": когда и где смотреть финал Кубка Испании 2025, кто фаворит
"Барселона" и "Реал" выходят на финишную прямую сезона, встречаясь в решающем матче за Кубок Испании. Оба клуба имеют свои преимущества и слабые места, а букмекеры уже определили фаворита.
РБК-Украина рассказывает, где и когда смотреть матч, а также какие прогнозы дают букмекеры.
"Барселона" - "Реал": когда и где смотреть матч
Матч состоится 26 апреля 2025 года на стадионе "Олимпико де Севилья" он же "Ла Картуха". Начало противостояния - в 23:00 по киевскому времени.
Официальную прямую трансляцию финала можно будет смотреть на телеканале MEGOGO. Доступ к просмотру будут иметь абоненты с подписками "Максимальная", "Спорт" и "Megogopack XL".
Комментировать матч будут Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко. За полчаса до начала встречи на канале "Megogo Футбол" стартует привычная аналитическая студия с футбольными экспертами.
Прогноз на матч "Барселона" - "Реал"
"Эль-Класико" в решающей стадии национального кубка - редкое явление, которое всегда привлекает внимание не только болельщиков, но и футбольных экспертов всего мира.
Обе команды имеют мотивацию выиграть трофей: для мадридцев это шанс завершить сезон на мажорной ноте, учитывая неудачи в Лиге чемпионов, тогда как каталонцы попытаются оформить дубль или даже требл, соединив кубковую победу с вероятным чемпионством в Ла Лиге и триумфом в ЛЧ.
Аналитики прогнозируют очень равный матч, но небольшое преимущество отдают подопечным Ганса-Дитера Флика, которые имеют лучшую форму в конце сезона.
Актуальные коэффициенты на победу в основное время:
"Барселона": 2.10-2.30
Ничья: 3.60-4.06
"Реал": 3.00-3.20
РБК-Украина прогнозирует победу "Барселоны" со счетом 3:1 или 2:1.
Ранее мы писали, что Андрей Лунин и еще две звезды "Реала" не сыграют с "Барселоной" в финале.
Также сообщалось, что главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти покинет клуб еще до конца сезона.