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"Барселона" может расстаться с двумя полузащитниками

Новости » Спорт    26.07.2019 - 09:49
"Барселона" может расстаться с двумя полузащитниками
Фото: Иван Ракитич (fcbarcelona.com)

Ракитич и Видаль могут покинуть команду

Полузащитники "Барселоны" Артуро Видаль и Иван Ракитич могут в ближайшее время покинуть каталонский клуб. Об этом информирует Marca.

Отмечается, что обоим игрокам не гарантировано место в стартовом составе команды в предстоящем сезоне. Этим летом клуб пополнил Френки де Йонг и с приездом голландца на три позиции в центральной линии претендуют девять хавбеков.

По крайней мере с одним из них этим летом, вероятно, придется расстаться, чтобы выручить средства на возвращение Неймара из ПСЖ.

На Видаля претендует миланский "Интер", который рассматривает чилийца в качестве замены Радже Наингголану.

В это же время Ракитич настроен остаться в каталонском клубе.

Напомним, недавно в "Барселону" перешел нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Гризманн.

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