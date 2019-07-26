"Барселона" может расстаться с двумя полузащитниками

Фото: Иван Ракитич (fcbarcelona.com)

Ракитич и Видаль могут покинуть команду

Полузащитники "Барселоны" Артуро Видаль и Иван Ракитич могут в ближайшее время покинуть каталонский клуб. Об этом информирует Marca.

Отмечается, что обоим игрокам не гарантировано место в стартовом составе команды в предстоящем сезоне. Этим летом клуб пополнил Френки де Йонг и с приездом голландца на три позиции в центральной линии претендуют девять хавбеков.

По крайней мере с одним из них этим летом, вероятно, придется расстаться, чтобы выручить средства на возвращение Неймара из ПСЖ.

На Видаля претендует миланский "Интер", который рассматривает чилийца в качестве замены Радже Наингголану.

В это же время Ракитич настроен остаться в каталонском клубе.

Напомним, недавно в "Барселону" перешел нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Гризманн.