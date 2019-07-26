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"Барселона" може розлучитися з двома півзахисниками

Новини » Спорт    26.07.2019 - 09:49
"Барселона" може розлучитися з двома півзахисниками
Фото: Іван Ракітіч (fcbarcelona.com)

Ракітіч і Відаль можуть покинути команду

Півзахисники "Барселони" Артуро Відаль і Іван Ракітіч можуть найближчим часом покинути каталонський клуб. Про це інформує Marca.

Зазначається, що обом гравцям не гарантовано місце в стартовому складі команди у майбутньому сезоні. Цього літа клуб поповнив Френкі де Йонг і з приїздом голландця на три позиції в центральній лінії претендують дев'ять хавбеків.

Принаймні з одним з них цього літа, ймовірно, доведеться розлучитися, щоб виручити кошти на повернення Неймара з ПСЖ.

На Відаля претендує міланський "Інтер", який розглядає чилійця на заміну Раджі Наінгголану.

В той самий час Ракітіч налаштований залишитися в каталонському клубі.

Нагадаємо, нещодавно в "Барселону" перейшов нападник мадридського "Атлетіко" і збірної Франції Антуан Грізманн.

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