UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Барселона - ПСЖ: что надо знать о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Автор: Вера Олейник

"Барселона" примет на своем поле "Пари Сен-Жермен" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на канале "Футбол 1" и Volia Football HD1. Букмекеры считают, что парижане потерпят поражение в этом поединке.

Все самое интересное о матче - в материале РБК-Украина.

Популярные новости
Беленюк вернулся на ковер и победил на турнире в Хорватии 18 января 2021
"Динамо" создаст программу лояльности для болельщиков на блокчейн-платформе 28 января 2021
Будут торги: стороны Усика и Джойса не смогли договориться о бое 12 февраля 2021
Календарь болельщика: главные спортивные события в 2021 году 06 января 2021
"ПСЖ" объявил о назначении Почеттино главным тренером 02 января 2021
Прима выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону 30 января 2021
Украинский олимпийский чемпион Верняев отстранен от соревнований 05 января 2021
"Аякс" по ошибке не внес своего самого дорогого новичка в заявку на Лигу Европы 04 февраля 2021
Украинские теннисисты узнали имена первых соперников на Australian Open 05 февраля 2021
МОК не планирует отменять летнюю Олимпиаду в Токио 21 января 2021

Лига чемпионов возвращается после более двух месяцев зимнего перерыва. И, несомненно, противостояние "Барселоны" и ПСЖ будет одним из ярчайших. Тем более, что этой зимой отношения между клубами обострились. Французы давно воюют на трансферном рынке с "Барсой" и теперь хотят отобрать у них их именитого Месси. Возможно, сейчас он будет играть против своего будущего клуба.

Групповой этап

"Сине-гранатовая" команда упустила первое место в своем квартете, умудрившись в заключительном туре группового этапа проиграть "Ювентусу" на своем поле со счетом 0:3. А вот парижане, финалисты прошлогодней Лиги чемпионов, заняли первое место в группе. Но несмотря на это решили зимой расстаться с главным тренером Томасом Тухелем и пригласить Маурисио Почеттино, который долгое время жил и играл в Каталонии.

Предыдущие встречи

В 10 очных матчах в рамках турнира "Барселона" была сильнее в четырех, на счету ПСЖ три выигрыша. Самой запоминающейся встречей стало противостояние 2017 года. Тогда парижане одержали убедительную домашнюю победу - 4:0, а вот ответный поединок стал самым феноменальным камбэком в истории ЛЧ. "Барса" выиграла 6:1 и прошла дальше. Вспомним как это было:

Тот матч на "Камп Ноу" стал одним из самых ярких в карьере Неймара. Тем же летом он перешел в ПСЖ после четырех лет в "Барсе". Бразилец не примет участия в предстоящем поединке из-за травмы.

Кадровая ситуация

ПСЖ остался без двух важнейших игроков атаки, что может сказаться на игре команды. Также из-за травмы не сыграет Анхель Ди Мария. Теперь вся надежда в матче против "Барселоны" только на Килиана Мбаппе, который проводит средний для себя сезон.

За "Барселону" точно не сыграют четыре футболиста. Коутиньо и Фати давно травмированы, уже перенесли операцию и восстанавливаются. У Серхи Роберто и Мартина Брэйтуэйта - повреждения.

Прогноз

По мнению букмекеров, фаворитом первого матча является "Барселона", но только потому, что играет на своем поле. На "Камп Ноу" за всю историю встреч каталонцы парижанам не проиграли ни одного матча. Коэффициент на победу подопечных Роналда Кумана составляет 2,00, тогда как успех французов - 3,50, ничейный результат равен 3,75. А вот в ответном поединке специалисты считают фаворитом ПСЖ - 1,80 против 1,91.

Напомним, матчи английских команд в еврокубках переносят в другие города из-за ограничений в борьбе с новым штаммом коронавируса, действующих в разных странах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БарселонапрогнозПСЖЛига Чемпионов
Читайте также
Испанская газета раскрыла детали крупного контракта Месси, "Барселона" подаст в суд
"Барселона" с трудом обыграла команду третьего дивизиона в Кубке Испании
Прогноз погоды