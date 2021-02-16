Барселона - ПСЖ: що треба знати про перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів повертається після більш як двох місяців зимової перерви. І, безумовно, протистояння "Барселони" і ПСЖ буде одним з найяскравіших. Тим більше, що цієї зими відносини між клубами загострилися. Французи давно воюють на трансферному ринку з "Барсою" і тепер хочуть відібрати у них їх іменитого Мессі. Можливо, зараз він гратиме проти свого майбутнього клубу.

Груповий етап

"Синьо-гранатова" команда упустила перше місце у своєму квартеті, примудрившись в заключному турі групового етапу програти "Ювентусу" на своєму полі з рахунком 0:3. А ось парижани, фіналісти минулорічної Ліги чемпіонів, посіли перше місце в групі. Та не дивлячись на це вирішили взимку розлучитися з головним тренером Томасом Тухелем і запросити Маурісіо Почеттіно, який довгий час жив і грав в Каталонії.

Попередні зустрічі

У 10 очних матчах у рамках турніру "Барселона" була сильнішою в чотирьох, на рахунку ПСЖ три виграші. Найпам'ятнішою зустріччю стало протистояння 2017 року. Тоді парижани здобули переконливу домашню перемогу - 4:0, а ось поєдинок у відповідь став найфеноменальнішим камбеком в історії ЛЧ. "Барса" виграла 6:1 і пройшла далі. Пригадаймо як це було:

Той матч на "Камп Ноу" став одним з найяскравіших в кар'єрі Неймара. Того ж літа він перейшов в ПСЖ після чотирьох років у "Барсі". Бразилець не візьме участі в майбутньому поєдинку через травму.

Кадрова ситуація

ПСЖ залишився без двох найважливіших гравців атаки, що може позначитися на грі команди. Також через травму не зіграє Анхель Ді Марія. Тепер вся надія в матчі проти "Барселони" тільки на Киліана Мбаппе, який проводить середній для себе сезон.

За "Барселону" точно не зіграють чотири футболісти. Коутіньйо і Фаті давно травмовані, вже перенесли операцію і відновлюються. У Роберто і Мартіна Брейтуейт - пошкодження.

Прогноз

На думку букмекерів, фаворитом першого матчу є "Барселона", але тільки тому, що грає на своєму полі. На "Камп Ноу" за всю історію зустрічей каталонці парижанам не програли жодного матчу. Коефіцієнт на перемогу підопічних Роналда Кумана становить 2,00, тоді як успіх французів - 3,50, нічийний результат дорівнює 3,75. А ось у другому поєдинку фахівці вважають фаворитом ПСЖ - 1,80 проти 1,91.