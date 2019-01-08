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"Барселона" провела переговори щодо повернення Неймара

Новини » Спорт    08.01.2019 - 22:34
"Барселона" провела переговори щодо повернення Неймара
Фото: Неймар (instagram.com/neymarjr)

Сам бразилець не проти повернутися в каталонський клуб

Каталонська "Барселона" продовжує вести переговори про повернення в команду бразильського форварда французького "Парі Сен-Жермен" Неймара. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

В кінці 2018 року один з керівників "синьо-гранатових" проводив зустріч з агентом 26-річного бразильця Піні Захаві і другом футболіста Альваро Костою. Сам гравець вважає перехід у французький клуб ПСЖ помилкою і бажає повернутися в "Барселону"

Бразильський нападаючий перейшов в ПСЖ влітку 2017 роки за рекордну суму в історії футболу - 222 мільйони євро. Неймар провів 50 матчів за паризький клуб, в яких відзначився 45 голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ погодився продати форварда збірної Бразилії Неймара в іспанський клуб.

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