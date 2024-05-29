UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Барселона" призначила нового тренера: хто він такий

Фото: Жоан Лапорта та Гансі Флік на старті співпраці (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорців

Німець Ганс-Дітер Флік став новим керманичем іспанської "Барселони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

59-річний фахівець очолив гранд Ла Ліги. Він замінив на посаді Хаві Ернандеса, який пропрацював у рідному клубі два повних сезони.

Флік підписав із "Барсою" контракт на 2 роки. Згодом він сформує тренерський штаб, до якого повинні увійти два співвітчизники фахівця. Флік перебував без роботи з вересня минулого року, коли пішов зі збірної Німеччини.

Сезон 2023/24 "Барселона" завершила на другій сходинці чемпіонату Іспанії. "Блаугранас" вилетіли в чвертьфіналах Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів, а також програли мадридському "Реалу" фінал Суперкубка королівства.

Хто такий Гансі Флік

Уродженець Гайдельберга, на дорослому рівні захищав кольори "Зандгаузена", мюнхенської "Баварії", "Кьольна". У 1996 році став граючим тренером "Вікторії" з Бамменталя.

У 2000-2005 рр. працював із "Хоффенхаймом". Пізніше працював асистентом Джованні Трапаттоні та Лотара Маттеуса в "Зальбцурзі", а потім був помічником Йоахіма Льова в збірній Німеччини. Посеред сезону 2019/20 очолив "Баварію" і привів мюнхенців до треблу.

У наступному сезоні ще раз здобув "золото" Бундесліги та перейшов на роботу з німецькою збірною. Утім, Бундестім на ЧС-2022 не вийшла з групи.

До слова, раніше підвели підсумки виступів Довбика та інших українців у європейських чемпіонатах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БарселонаЧемпіонат Іспанії