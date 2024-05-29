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"Барселона" назначила нового тренера: кто он такой

Фото: Жоан Лапорта и Ханси Флик на старте сотрудничества (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорцив

Немец Ханс-Дитер Флик стал новым наставником испанской "Барселоны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

59-летний специалист возглавил гранд Ла Лиги. Он заменил в должности Хави Эрнандеса, проработавшего в родном клубе два полных сезона.

Флик подписал с "Барсой" контракт на два года. Вскоре он сформирует тренерский штаб, в который должны войти два соотечественника специалиста. Флик находился без работы с сентября прошлого года, когда покинул сборную Германии.

Сезон 2023/24 "Барселона" завершила на второй строчке чемпионата Испании. "Блаугранас" вылетели в четвертьфиналах Кубка Испании и Лиги чемпионов, а также проиграли мадридскому "Реалу" финал Суперкубка королевства.

Кто такой Ханси Флик

Уроженец Гайдельберга, на взрослом уровне защищал цвета "Зандхаузена", мюнхенской "Баварии", "Кельна". В 1996 году стал играющим тренером "Виктории" из Бамменталя.

В 2000-2005 гг. работал с "Хоффенхаймом". Позже работал ассистентом Джованни Трапаттони и Лотара Маттеуса в "Зальбцурге", а затем был помощником Йоахима Лева в сборной Германии. Посреди сезона 2019/20 возглавил "Баварию" и привел мюнхенцев к треблу.

В следующем сезоне еще раз завоевал "золото" Бундеслиги и перешел на работу с немецкой сборной. Впрочем, Бундестим на ЧМ-2022 не вышла из группы.

К слову, ранее подвели итоги выступлений Довбика и других украинцев в европейских чемпионатах.

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