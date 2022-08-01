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"Барселона" представила очередного новичка

Фото: Жюль Кунде с юными воспитанниками "Барселоны" (twitter.com/fcbarcelona_es)
Автор: Антон Федорцив

Защитник сборной Франции Жюль Кунде сменил клубную прописку в рамках чемпионата Испании. Теперь он будет защищать цвета "Барселоны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Пятый летний новичок "блаугранас" подписал контракт с каталонцами. В церемонии принял участие сам центрбек и президент "Барсы" Жоан Лапорта.

Кунде заключил с "Барселоной" соглашение на пять лет. "Севилья" получила за свою звезду ориентировочно 50 млн евро. В течение длительного времени фаворитом в борьбе за 23-летнего француза был "Челси". Однако сам Кунде отклонил предложение лондонцев после контактов с руководством "Барсы".

Французский защитник провел в составе "Севильи" три сезона. За это время он сыграл 133 матча во всех турнирах, забив 9 мячей. Родной клуб Кунде – "Бордо". Там центрбек провел 2 сезона в профессионалах.

В летнее трансферное окно "Барселона" всерьез усилилась. На "Камп Ноу" кроме Кунде также переехали защитник Кристенсен, хавбек Кессье, вингер Рафинья и форвард Левандовски.

К слову, накануне "Барселона" обыграла нью-йоркский "Ред Булл" в контрольном матче.

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Барселона