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"Барселона" одолела в контрольном матче "Нью-Йорк Ред Буллз"

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Нью-Джерси, Воскресенье 31 июля 2022 12:00
"Барселона" одолела в контрольном матче "Нью-Йорк Ред Буллз" Фото: "Барселона" одержала очередную победу в межсезонье (twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Испанская "Барселона" победила американский "Нью-Йорк Ред Буллз" в товарищеской встрече в пригороде "Большого яблока" (2:0).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Нью-Йорк Ред Буллз" – "Барселона" – 0:2

Голы: Дембеле, 40, Депай, 87

В начале встречи пять (!) возоможностей подряд упустил Левандовски. Сначала над воротами прошел его удар головой, затем польский форвард отправил мяч на трибуны выстрелом из пределов штрафной, а еще трижды уверенно сыграл кипер.

Открыть же счет сумел Дембеле. Французский вингер классно обыгрался с Рафиньей и с лета пробил под опорную ногу вратарю Карлушу. Чемпион мира продолжил "набивать" статистику в межсезонье – оформил уже 5 мячей.

Во втором тайме свои моменты имели Фати и тот же Левандовски. Но удвоили преимущество каталонцы уже под занавес поединка. Это Депай воспользовался несогласованностью действий защитника и вратаря "красных быков" и спокойно отправил мяч в пустые ворота.

Свой последний спарринг перед стартом чемпионата "Барса" проведет 7 августа. Соперником "блаугранас" станет мексиканский УНАМ.

К слову, мадридский "Реал" обыграл "Ювентус" в спарринге в рамках американского турне.

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