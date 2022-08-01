RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Барселона" презентувала чергового новачка

Фото: Жуль Кунде з юними вихованцями "Барселони" (twitter.com/fcbarcelona_es)
Автор: Антон Федорців

Оборонець збірної Франції Жуль Кунде змінив клубну прописку в межах чемпіонату Іспанії. Тепер він захищатиме кольори "Барселони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

П'ятий літній новачок "блаугранас" підписав контракт із каталонцями. У церемонії взяв участь сам центрбек і президент "Барси" Жоан Лапорта.

Кунде уклав із "Барселоною" угоду на 5 років. "Севілья" отримала за свою зірку орієнтовно 50 млн євро. Упродовж тривалого часу фаворитом у боротьбі за 23-річного француза був "Челсі". Проте, сам Кунде відхилив пропозицію лондонців після контактів із керівництвом "Барси".

Французький оборонець провів у складі "Севільї" три сезони. За цей час він зіграв 133 матчі в усіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів. Рідний клуб Кунде – "Бордо". Там центрбек провів 2 сезони в професіоналах.

У літнє трансферне вікно "Барселона" всерйоз підсилилася. На "Камп Ноу", окрім Кунде, також переїхали оборонець Крістенсен, хавбек Кессьє, вінгер Рафінья і форвард Лєвандовскі.

До слова, напередодні "Барселона" переграла нью-йоркський "Ред Булл" у контрольному матчі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Барселона