"Барселона" представила нового тренера в рамках масштабной реорганизации команды

Новым главным тренером каталонской "Барселоны" назначен голландский специалист Рональд Куман. Контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Об этом объявила клубная пресс-служба.

Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов, которую возглавил в 2018 году. С национальной командой он добрался до финала Лиги наций-2019, где проиграл Португалии (0:1).

На этом посту он сменил Кике Сетьена, который возглавлял "сине-гранатовых" с января нынешнего года и был отправлен в отставку после разгромного поражения от "Баварии" со счетом 2:8 в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Кроме того, клуб под его руководством занял второе место в чемпионате Испании, уступив в борьбе за титул "Реалу", а также выбыл из Кубка Испании на стадии четвертьфинала, проиграв "Атлетику" (0:1).

Отмечалось, что новое назначение станет частью широкомасштабной перестройки главной команды. Также своего поста лишился спортивный директор клуб Эрик Абидаль. Француз работал директором "Барселоны" с 2018 года. На его место пришел Рамон Планес, ранее исполнявший обязанности помощника спортивного директора.

Напомним, "Реал" обошел "Барселону" по количеству трофеев.