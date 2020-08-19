"Барселона" представила нового тренера в рамках масштабної реорганізації команди

Новим головним тренером каталонської "Барселони" призначений голландський фахівець Рональд Куман. Контракт між сторонами розрахований до 30 червня 2022 року.

Про це оголосила клубна пресслужба.

Куман залишив посаду головного тренера збірної Нідерландів, яку очолив у 2018 році. З національною командою він дістався до фіналу Ліги націй-2019, де програв Португалії (0:1).

На цій посаді він змінив Кіке Сетьена, який очолював "синьо-гранатових" з січня нинішнього року і був відправлений у відставку після розгромної поразки від "Баварії" з рахунком 2:8 в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Крім того, клуб під його керівництвом зайняв друге місце в чемпіонаті Іспанії, поступившись в боротьбі за титул "Реалу", а також вибув з Кубка Іспанії на стадії чвертьфіналу, програвши "Атлетіко" (0:1).

Зазначалося, що нове призначення стане частиною широкомасштабної перебудови головної команди. Також своєї посади позбувся спортивний директор клубу Ерік Абідаль. Француз працював директором "Барселони" з 2018 року. На його місце прийшов Рамон Планес, який раніше виконував обов'язки помічника спортивного директора.

Нагадаємо, "Реал" обійшов "Барселону" за кількістю трофеїв.