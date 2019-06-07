"Барселона" может предложить Буффону работу в клубе

Голкипер Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Испании. 41-летний футболист входит в сферу интересов каталонской "Барселоны" , сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Как отмечается, каталонский клуб рассматривает Буффона в качестве замены Яспера Силлессена, который ранее заявил о желании покинуть команду. Кроме того, "Барселона" рассматривает возможность подписания Буффона как сменщика для Марка-Андре тер Стегена.

Джиджи получил несколько предложений от других клубов.41-летнего итальянца приглашают в Италию, Германию, Китай, а также в турецкий "Фенербахче". Буффон пока не определился с будущим и взял время на раздумье.

Ранее Буффон покинул ПСЖ, отказавшись от продления контракта. Итальянец провел в составе парижской команды 25 матчей во всех турнирах и стал чемпионом Франции.