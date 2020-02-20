"Барселона" подписала нового форварда вне трансферного окна

"Барселона" объявила о приобретении из "Леганеса" нападающего сборной Дании Мартина Брэйтуэйта. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

"Сине-гранатовые" заплатили за 28-летнего форвард отступные в размере 18 миллионов евро. Контракт датчанина рассчитан до июня 2024 года. Сумма отступных за форварда составит 300 миллионов евро.

Трансферное окно в Европе закрылось 1 февраля, но "Барса" получила разрешение от медицинской комиссии чемпионата Испании на подписание футболиста из-за травмы нападающего Усмана Дембеле. Согласно регламенту первенства.исключение на дозаявку возможно в том случае, если кто-то из игроков получает серьезную травму. Также "Барселона" потеряла на долгий срок уругвайского нападающего Луиса Суареса, который перенес операцию на колене. Форвард сможет вернуться на поле только в мае.

Брэйтуэйт перешел в "Леганес" в январе 2019 года из "Мидлсбро" на правах аренда, летом испанский клуб выкупил его за 5 миллионов евро и сделал вторым самым дорогим приобретением в истории.

Датский форвард в нынешнем сезоне забил 8 голов в 27 матчах "Леганеса" во всех турнирах.

"Барселона" идет второй в Примере, уступая одно очко мадридскому "Реалу".

Напомним, Месси вынужден играть с травмой из-за нехватки нападающих в "Барселоне".