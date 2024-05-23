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"Барселона" переграла ідею з тренером на наступний сезон: інсайдер заінтригував деталями

Фото: Хаві Ернандес на порозі звільнення рідним клубом (x.com/FCBarcelona_es)
Автор: Антон Федорців

Менеджмент іспанської "Барселони" вирішив звільнити Хаві Ернандеса з посади керманича команди після завершення сезону 2023/24.

Про це заявив журналіст Хосе Альварес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Chiringuito TV.

44-річний фахівець не залишиться на чолі "блаугранас" на ще один сезон. Керівництво каталонців нібито сповістило тренера про звільнення.

Хаві взимку оголосив про відставку наприкінці сезону. Однак, згодом президент "Барси" Жоан Лапорта вмовив легенду клубу залишитися в команді до літа 2025 року. Сторони оголосили про продовження співпраці наприкінці квітня, але потім Хаві накликав гнів керівництва через публічну критику "Барселони" за брак фінансів.

Ініціатором прощання з тренером став Лапорта. Союзником функціонера в цьому питанні став спортивний директор "блаугранас" Деку. Він встиг провести перемовини з потенційним спадкоємцем Хаві – німцем Гансом-Дітером Фліком, який взяв із мюнхенською "Баварією" требл у сезоні 2019/20.

Хаві на чолі "Барселони"

Став головним тренером команди в листопаді 2021-го. Завершив дебютний сезон на 2-й сходинці Ла Ліги та вильотом у чвертьфіналі Ліги Європи.

На другий рік Хаві привів "блаугранас" до чемпіонського титулу та виграв Суперкубок Іспанії, але провалився в єврокубках. У нинішньому сезоні "Барса" не підніметься вище другого місця в чемпіонаті Іспанії та вже вибула зі всіх кубкових турнірів.

Хаві повернувся до "Барселони" після 2,5 років на чолі "Аль-Садда". Біля керма катарського гранда він здобув "золото" сезону 2020/21.

До слова, раніше зібрали підбірку спортивних серіалів за 2024 рік.

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