"Барселона" переиграла идею с тренером на следующий сезон: инсайдер заинтриговал деталями

Менеджмент испанской "Барселоны" решил уволить Хави Эрнандеса с должности наставника команды после завершения сезона 2023/24.
Об этом заявил журналист Хосе Альварес, передает РБК-Украина со ссылкой на El Chiringuito TV.
44-летний специалист не останется во главе "блаугранас" на еще один сезон. Руководство каталонцев якобы известило тренера об увольнении.
Хави зимой объявил об отставке в конце сезона. Однако впоследствии президент "Барсы" Жоан Лапорта уговорил легенду клуба остаться в команде до лета 2025 года. Стороны объявили о продолжении сотрудничества в конце апреля, но затем Хави вызвал гнев руководства из-за публичной критики "Барселоны" из-за нехватки финансов.
Инициатором прощания с тренером стал Лапорта. Союзником функционера в этом вопросе стал спортивный директор "Блаугранас" Деку. Он успел провести переговоры с потенциальным наследником Хави – немцем Хансом-Дитером Фликом, взявшим с мюнхенской "Баварией" требл в сезоне 2019/20.
Стал главным тренером команды в ноябре 2021 года. Завершил дебютный сезон на 2-й строчке Ла Лиги и вылетом в четвертьфинале Лиги Европы.
На второй год Хави привел "блаугранас" к чемпионскому титулу и выиграл Суперкубок Испании, но провалился в еврокубках. В нынешнем сезоне "Барса" не поднимется выше второго места в чемпионате Испании и уже выбыла из всех кубковых турниров.
Хави вернулся в "Барселону" после 2,5 лет во главе "Аль-Садда". У руля катарского гранда он завоевал "золото" сезона 2020/21.
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