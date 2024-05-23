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"Барселона" переиграла идею с тренером на следующий сезон: инсайдер заинтриговал деталями

Фото: Хави Эрнандес на пороге увольнения родным клубом (x.com/FCBarcelona_es)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент испанской "Барселоны" решил уволить Хави Эрнандеса с должности наставника команды после завершения сезона 2023/24.

Об этом заявил журналист Хосе Альварес, передает РБК-Украина со ссылкой на El Chiringuito TV.

44-летний специалист не останется во главе "блаугранас" на еще один сезон. Руководство каталонцев якобы известило тренера об увольнении.

Хави зимой объявил об отставке в конце сезона. Однако впоследствии президент "Барсы" Жоан Лапорта уговорил легенду клуба остаться в команде до лета 2025 года. Стороны объявили о продолжении сотрудничества в конце апреля, но затем Хави вызвал гнев руководства из-за публичной критики "Барселоны" из-за нехватки финансов.

Инициатором прощания с тренером стал Лапорта. Союзником функционера в этом вопросе стал спортивный директор "Блаугранас" Деку. Он успел провести переговоры с потенциальным наследником Хави – немцем Хансом-Дитером Фликом, взявшим с мюнхенской "Баварией" требл в сезоне 2019/20.

Хави во главе "Барселоны"

Стал главным тренером команды в ноябре 2021 года. Завершил дебютный сезон на 2-й строчке Ла Лиги и вылетом в четвертьфинале Лиги Европы.

На второй год Хави привел "блаугранас" к чемпионскому титулу и выиграл Суперкубок Испании, но провалился в еврокубках. В нынешнем сезоне "Барса" не поднимется выше второго места в чемпионате Испании и уже выбыла из всех кубковых турниров.

Хави вернулся в "Барселону" после 2,5 лет во главе "Аль-Садда". У руля катарского гранда он завоевал "золото" сезона 2020/21.

К слову, ранее собрали подборку спортивных сериалов за 2024 год.

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