"Барселона" отказались менять стадион после возобновления сезона Ла Лиги

Каталонская "Барселона" после возобновления сезона в Ла Лиге продолжит проводить свои домашние поединки на "Камп Ноу", а не на стадионе "Йохан Кройфф", как планировалось ранее. Такая идея появилась ввиду того, что после рестарта матчи должны будут проводиться без зрителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mundo Deportivo.

Представители клуба проконсультировались с капитанами команды - Лионелем Месси, Серджи Роберто, Серджи Бускетсом и Жераром Пике, которые и выбрали стадион.

Также в руководстве подсчитали разницу в расходах при возможном проведении матчей на этих аренах и пришли к выводу, что она незначительна. Исходя из этого "Барселона" после возобновления сезона будет играть на "Камп Ноу" при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" рассматривает возможность проведения матчей после рестарта на своей клубной базе.

Напомним, футбольный сезон в Испании ориентировочно возобновится с 12 июня. Окончательно сроки будут определены представителями здравоохранения. Клубы Ла Лиги получили разрешение приступить к тренировкам в группах до десяти человек с 18 мая.