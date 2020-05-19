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"Барселона" отказались менять стадион после возобновления сезона Ла Лиги

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Команда продолжит играть на "Камп Ноу"

Каталонская "Барселона" после возобновления сезона в Ла Лиге продолжит проводить свои домашние поединки на "Камп Ноу", а не на стадионе "Йохан Кройфф", как планировалось ранее. Такая идея появилась ввиду того, что после рестарта матчи должны будут проводиться без зрителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mundo Deportivo.

Представители клуба проконсультировались с капитанами команды - Лионелем Месси, Серджи Роберто, Серджи Бускетсом и Жераром Пике, которые и выбрали стадион.

Также в руководстве подсчитали разницу в расходах при возможном проведении матчей на этих аренах и пришли к выводу, что она незначительна. Исходя из этого "Барселона" после возобновления сезона будет играть на "Камп Ноу" при пустых трибунах.

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Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" рассматривает возможность проведения матчей после рестарта на своей клубной базе.

Напомним, футбольный сезон в Испании ориентировочно возобновится с 12 июня. Окончательно сроки будут определены представителями здравоохранения. Клубы Ла Лиги получили разрешение приступить к тренировкам в группах до десяти человек с 18 мая.

Автор: Вера Олейник