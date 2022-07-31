"Барселона" одолела в контрольном матче "Нью-Йорк Ред Буллз"

Контрольный поединок

"Нью-Йорк Ред Буллз" – "Барселона" – 0:2

Голы: Дембеле, 40, Депай, 87

В начале встречи пять (!) возоможностей подряд упустил Левандовски. Сначала над воротами прошел его удар головой, затем польский форвард отправил мяч на трибуны выстрелом из пределов штрафной, а еще трижды уверенно сыграл кипер.

Открыть же счет сумел Дембеле. Французский вингер классно обыгрался с Рафиньей и с лета пробил под опорную ногу вратарю Карлушу. Чемпион мира продолжил "набивать" статистику в межсезонье – оформил уже 5 мячей.

Во втором тайме свои моменты имели Фати и тот же Левандовски. Но удвоили преимущество каталонцы уже под занавес поединка. Это Депай воспользовался несогласованностью действий защитника и вратаря "красных быков" и спокойно отправил мяч в пустые ворота.

Свой последний спарринг перед стартом чемпионата "Барса" проведет 7 августа. Соперником "блаугранас" станет мексиканский УНАМ.