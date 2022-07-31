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"Реал" уверенно обыграл "Ювентус" в спарринге в США: видео

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Лос-Анджелес, Воскресенье 31 июля 2022 10:26
"Реал" уверенно обыграл "Ювентус" в спарринге в США: видео Фото: Мануэль Локателли под прессингом Казэмиро (twitter.com/juventusfc)
Автор: Антон Федорцив

В очередном заокеанском контрольном матче мадридский "Реал" не заметил сопротивления туринского "Ювентуса" (2:0).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Реал" – "Ювентус" – 2:0

Голы: Бензема, 19 (пенальти), Асенсио, 69

Стартовое давление мадридцев привело к одиннадцатиметровому в дебюте. Это Данилу откровенно ударил по ногам Винисиуса, когда тот врывался в штрафную площадку. Пенальти уверенно реализовал Бензема.

Тот же Винисиус мог удвоить преимущество мадридцев перед перерывом, но попал в сетку только с внешней стороны. А на старте второй половины Перин дважды спас "Юве" после ударов Крооса и Бензема.

Но на 69-й минуте "сливочные" таки забили во второй раз. Затяжная атака "Реала" завершилась прострелом Вальехо вдоль ворот, который без сопротивления соперников точно замкнул Асенсио.

Ответить хоть одним голом "Старая синьора" до конца поединка не смогла. Попытаются реабилитироваться туринцы 7 августа в спарринге с другим мадридским грандом – "Атлетико". "Реал" же 10 августа сразится за Суперкубок УЕФА.

К слову, накануне "Ливерпуль" одолел "Манчестер Сити" в поединке за Суперкубок Англии.

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Реал Ювентус
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