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"Барселона" здолала в контрольному матчі "Нью-Йорк Ред Буллз"

Фото: "Барселона" здобула чергову перемогу в міжсезоння (twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Антон Федорців

Іспанська "Барселона" перемогла американський "Нью-Йорк Ред Буллз" у товариській зустрічі в передмісті "Великого яблука" (2:0).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Нью-Йорк Ред Буллз" – "Барселона" – 0:2

Голи: Дембеле, 40, Депай, 87

На початку зустрічі п'ять (!) нагод поспіль змарнував Лєвандовскі. Спершу над воротами пройшов його удар головою, потім польський форвард відправив м'яч на трибуни пострілом із меж штрафного майданчика, а ще тричі впевнено зіграв кіпер.

Відкрити ж рахунок зумів Дембеле. Французький вінгер класно обігрався з Рафіньєю та з льоту пробив під опорну ногу воротарю Карлушу. Чемпіон світу продовжив "набивати" статистику в міжсезоння – оформив уже 5 м'ячів.

У другому таймі свої моменти мали Фаті та той же Лєвандовскі. Та подвоїли перевагу каталонці вже під завісу поєдинку. Це Депай скористався неузгодженістю дій оборонця та воротаря "червоних биків" і спокійно відправив м'яч у порожні ворота.

Свій останній спаринг перед стартом чемпіонату "Барса" проведе 7 серпня. Суперником "блаугранас" стане мексиканський УНАМ.

До слова, мадридський "Реал" переграв "Ювентус" у спарингу в рамках американського турне.

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Барселона