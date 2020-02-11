"Барселона" намерена подписать нового форварда до конца недели

"Барселона" ведет переговоры с "Реал Сосьедад" о подписании нападающего Виллиана Хосе. Об этом сообщает Marca.

Каталонский клуб хочет закрыть сделку по 28-летнему игроку до конца текущей недели. Сан-себастьянцы требуют за своего футболиста не менее 70 млн евро, однако "сине-гранатовые" попытаются снизить цену.

Бразильский форвард являет приоритетной целью каталонского клуба в связи с травмами форвардов Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

По информации источника, 28-летний футболист является приоритетной целью каталонцев в связи с травмами форвардов Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Клуб отправит результаты медобследования травмы француза в Федерацию футбола Испании и узнает решение о возможности осуществления внутреннего трансфера вне дозаявочного окна.

Стоит отметить, что в 2014 году Виллиан на правах аренды выступал за мадридский "Реал" - главного соперника каталонского клуба.

В текущем сезоне чемпионата Испании Хосе провел 22 матча, в которых отметился 8 голами.

Напомним, Месси вынужден играть с травмой из-за нехватки нападающих в "Барселоне".