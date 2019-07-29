"Барселона" почала замислюватися про епоху після Мессі

Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)

У клубі вже будують плани на майбутнє без аргентинського форварда

Президент каталонської "Барселони" Хосеп Марія Бартомеу вважає, що каталонцям потрібно готуватися до часу, коли капітан команди Ліонель Мессі завершить кар'єру. Його слова передає Sky Sport.

Він також розповів, яким бачить майбутнє клубу без аргентинського форварда.

Чемпіон Іспанії зробили три найдорожчих з шести трансферів за останні роки, коли цього літа Антуан Грізманн приєднався до раніше підписаної парі Філіпу Кутин і Усману Дембеле.

"Нам час замислюватися про епоху після Мессі. Для цього і підписуються нові гравці. Однак я як президент клубу сподіваюся, що Лео з нами буде ще довгі роки", - заявив глава клубу.

Нагадаємо, Мессі є найбільш титулованим гравцем "Барселони" в історії клубу. Всю професійну кар'єру він провів в каталонському клубі. Футболіст провів за "Барсу" 687 матчів і забив 603 голи.