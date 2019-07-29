ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Барселона" почала замислюватися про епоху після Мессі

Новини » Спорт    29.07.2019 - 11:01
"Барселона" почала замислюватися про епоху після Мессі
Фото: Ліонель Мессі (fcbarcelona.com)

У клубі вже будують плани на майбутнє без аргентинського форварда

Президент каталонської "Барселони" Хосеп Марія Бартомеу вважає, що каталонцям потрібно готуватися до часу, коли капітан команди Ліонель Мессі завершить кар'єру. Його слова передає Sky Sport.

Він також розповів, яким бачить майбутнє клубу без аргентинського форварда.

Чемпіон Іспанії зробили три найдорожчих з шести трансферів за останні роки, коли цього літа Антуан Грізманн приєднався до раніше підписаної парі Філіпу Кутин і Усману Дембеле.

"Нам час замислюватися про епоху після Мессі. Для цього і підписуються нові гравці. Однак я як президент клубу сподіваюся, що Лео з нами буде ще довгі роки", - заявив глава клубу.

Нагадаємо, Мессі є найбільш титулованим гравцем "Барселони" в історії клубу. Всю професійну кар'єру він провів в каталонському клубі. Футболіст провів за "Барсу" 687 матчів і забив 603 голи.

Мессі можуть відсторонити від матчів за збірну Аргентини до кінця року "Атлетіко" просить заблокувати трансфер Грізманн в "Барселону"
Новини України БарселонаМессикарьера
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся