"Барселона", "Ман Сіті" та "Наполі" стартують в Лізі чемпіонів: коли та де дивитися топ-матчі 18 вересня

18 вересня шістьма поєдинками фінішую перший тур основного раунду Ліги чемпіонів-2025/26.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Ігровий день розпочнеться о 19:45 за київським часом двома матчами. Бельгійський "Брюгге" на власній арені зустрінеться з представником французької Ліги 1 – "Монако", а данський "Копенгаген" – з німецьким "Байєром".
О 22-й годині стартують ще чотири поєдинки. Німецький "Айнтрахт" вдома зіграє з турецьким "Галатасараєм", а португальський "Спортінг" – з казахстанським "Кайратом". Крім того, два топ-матчі пройдуть цього вечора в Англії. У Манчестері "Сіті" прийме італійський "Наполі". А в Ньюкаслі – місцевий клуб зустрінеться з іспанською "Барселоною".
Перелік матчів ЛЧ 18 вересня
19:45
22:00
В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.
Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S.
