"Барселона", "Ман Сити" и "Наполи" стартуют в Лиге чемпионов: когда и где смотреть топ-матчи 18 сентября

Кто с кем сыграет в четверг

Игровой день начнется в 19:45 по киевскому времени двумя матчами. Бельгийский "Брюгге" на своей арене встретится с представителем французской Лиги 1 - "Монако", а датский "Копенгаген" - с немецким "Байером".

В 22 часа стартуют еще четыре поединка. Немецкий "Айнтрахт" дома сыграет с турецким "Галатасараем", а португальский "Спортинг" - с казахстанским "Кайратом". Кроме того, два топ-матча пройдут этим вечером в Англии. В Манчестере "Сити" примет итальянский "Наполи". А в Ньюкасле - местный клуб встретится с испанской "Барселоной".

Перечень матчей ЛЧ 18 сентября

19:45

"Брюгге" - "Монако"

"Копенгаген" - "Байер"

22:00

"Айнтрахт" - "Галатасарай"

"Спортинг" - "Кайрат"

"Манчестер Сити" - "Наполи"

"Ньюкасл" - "Барселона"

Где смотреть ЛЧ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S.