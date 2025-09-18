"Барселона", "Ман Сити" и "Наполи" стартуют в Лиге чемпионов: когда и где смотреть топ-матчи 18 сентября

18 сентября шестью поединками финиширую первый тур основного раунда Лиги чемпионов-2025/26.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Игровой день начнется в 19:45 по киевскому времени двумя матчами. Бельгийский "Брюгге" на своей арене встретится с представителем французской Лиги 1 - "Монако", а датский "Копенгаген" - с немецким "Байером".
В 22 часа стартуют еще четыре поединка. Немецкий "Айнтрахт" дома сыграет с турецким "Галатасараем", а португальский "Спортинг" - с казахстанским "Кайратом". Кроме того, два топ-матча пройдут этим вечером в Англии. В Манчестере "Сити" примет итальянский "Наполи". А в Ньюкасле - местный клуб встретится с испанской "Барселоной".
Перечень матчей ЛЧ 18 сентября
19:45
22:00
В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.
Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S.
