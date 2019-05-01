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Барселона - Ливерпуль: где смотреть матч

Новости » Спорт    01.05.2019 - 15:05
Барселона - Ливерпуль: где смотреть матч
Фото: "Барселона" - "Ливерпуль" (twitter.com/LFC)

Где и когда начнется первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов

"Барселона" принимает "Ливерпуль" в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов 2018/19. Именно хозяева поля являются фаворитами матча по мнению букмекеров.

1 мая 22:00
Барселона, стадион "Камп Ноу"

 

На стадионе "Камп Ноу" в Барселоне в среду, 1 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем".

В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 2". Время начала игры - 22:00 по Киеву.

Накануне в первом полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" на выезде минимально обыграл "Тоттенхэм".

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