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Барселона - Ліверпуль: де дивитися матч

Новини » Спорт    01.05.2019 - 15:05
Барселона - Ліверпуль: де дивитися матч
Фото: "Барселона" - "Ліверпуль" (twitter.com/LFC)

Де і коли почнеться перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів

"Барселона" приймає "Ліверпуль" у першому поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Саме господарі поля є фаворитами матчу на думку букмекерів.

1 травня 22:00
Барселона, стадіон "Камп Ноу"

 

На стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні у середу, 1 травня, відбудеться перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між "Барселоною" і "Ліверпулем". 

У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 2". Час початку гри - 22:00 за Києвом.

Напередодні в першому півфіналі Ліги чемпіонів "Аякс" на виїзді мінімально обіграв "Тоттенхем".

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