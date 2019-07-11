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"Барселона" испытывает финансовые проблемы с трансфером Гризманна

Новости » Спорт    11.07.2019 - 14:55
"Барселона" испытывает финансовые проблемы с трансфером Гризманна
Фото: Антуан Гризманн (twitter.com/Atleti)

Каталонцам потребуется дополнительное время, чтобы уладить формальности

"Барселоне" необходимо определенное время для проведения всех необходимых процедур, чтобы оформить трансфер нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В каталонском клубе опровергла слухи, согласно которым клуб собирается взять кредит для выплатить 120 млн евро отступных, прописанных в контракте француза. Сообщалось, что работникам клуба задержали выплату зарплаты за июнь на три дня.

"Барселона" просила "Атлетико" согласиться на рассрочку в оплате трансфера, однако мадридцы ответили отказом.

Каталонский клуб намерен завершить сделку уже на этой неделе, но если бы это было возможно, то сделал бы это еще в понедельник.

Напомним, ожидается, что в "Барсу" вернется Неймар, который покинул клуб в 2017 году, когда за рекордные 222 млн евро и перешел в ПСЖ. Ранее сообщалось, что он готов на понижение зарплаты ради возвращения в состав каталонцев.

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