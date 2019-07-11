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"Барселона" має фінансові проблеми з трансфером Грізманна

Новини » Спорт    11.07.2019 - 14:55
"Барселона" має фінансові проблеми з трансфером Грізманна
Фото: Антуан Грізманн (twitter.com/Atleti)

Каталонцям потрібен додатковий час, щоб владнати формальності

"Барселоні" потрібен певний час для проведення всіх необхідних процедур, щоб оформити трансфер нападника "Атлетіко" Антуана Грізманна. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У каталонському клубі спростувала чутки, згідно з якими клуб збирається взяти кредит для виплатити 120 млн євро відступних, прописаних в контракті француза. Повідомлялося, що працівникам клубу затримали виплату зарплати за червень на три дні.

"Барселона" просила "Атлетіко" погодитися на розстрочку в оплаті трансферу, однак мадридці відповіли відмовою.

Каталонський клуб має намір завершити угоду вже на цьому тижні, але якщо б це було можливо, то зробив би це ще в понеділок.

Нагадаємо, очікується, що в "Барсу" повернеться Неймар, який покинув клуб у 2017 році, коли за рекордні 222 млн євро і перейшов у ПСЖ. Раніше повідомлялось, що він готовий на зниження зарплати заради повернення в склад каталонців

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