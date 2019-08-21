"Барселона" готовится к возвращению Неймара

"Барселона" начала подготовку к презентации нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара. Такая информация прозвучала в эфире крупнейшего каталонского радио RAC1.

По информации источника, каталонский клуб близок к договоренности с парижанами по возвращению бразильца, но о полном завершении сделки речь пока не идет. Однако "сине-гранатовые" уже заказали партию футболок с фамилией Неймара, чтобы удовлетворить высокий спрос болельщиков.

Также сообщается, что игрок записал видеообращение к фанатам "Барселоны", которое появится после объявления перехода.

Неймар также входит в зону интересов мадридского "Реала", который также ведет переговоры с парижанами. Однако пока никаких новых предложений от "сливочных" не поступало.

На игрока также претендует туринский "Ювентус", который по данным бразильских СМИ, готов обменять Неймара на своего полузащитника Пауло Дибалу, которого как раз хочет ПСЖ.

Ранее о возможном уходе игрока высказался главный тренер парижан Томас Тухель, заявив, что клубу необходимо искать замену нападающему.

Неймар летом 2017 года покинул "Барселону" и перешел в ПСЖ за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории. Ранее сообщалось, что он готов на понижение зарплаты ради возвращения в состав каталонцев.

Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.