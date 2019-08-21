"Барселона" готується до повернення Неймара

"Барселона" розпочала підготовку до презентації нападника "Парі Сен-Жермен" Неймара. Така інформація прозвучала в ефірі найбільшого каталонського радіо RAC1.

За інформацією джерела, каталонський клуб близький до домовленості з парижанами з повернення бразильця, але про повне завершення угоди поки не йдеться. Однак "синьо-гранатові" вже замовили партію футболок з прізвищем Неймара, щоб задовольнити високий попит уболівальників.

Також повідомляється, що гравець записав відеозвернення до фанатів "Барселони", що з'явиться після оголошення переходу.

Неймар також входить в зону інтересів мадридського "Реала", який також веде переговори з парижанами. Однак поки ніяких нових пропозицій від "вершкових" не надходило.

На гравця також претендує туринський "Ювентус", який за даними бразильських ЗМІ, готовий обміняти Неймара на свого півзахисника Пауло Дибалу, якого як раз хоче ПСЖ.

Раніше про можливий перехід гравця висловився головний тренер парижан Томас Тухель, заявивши, що клубу необхідно шукати заміну нападнику.

Неймар влітку 2017 року залишив "Барселону" і перейшов в ПСЖ за 222 млн євро, ставши найдорожчим футболістом в історії. Раніше повідомлялося, що він готовий на зниження зарплати заради повернення до складу каталонців.

Контракт форварда з французьким клубом дійсний до 30 червня 2022 року.