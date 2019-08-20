"Барселона" готовит новое предложение о покупке Неймара

"Барселона" намерена сделать новое предложение "Пари Сен-Жермен" относительно возвращения нападающего Неймара. Об этом сообщает Sky Sports.

Каталонцы хотят попробовать арендовать 27-летнего бразильского футболиста. При этом в потенциальном договоре будет прописано обязательство выкупа игрока, сумма которого не уточняется.

Неймар также входит в зону интересов мадридского "Реала", который также ведет переговоры с парижанами. Однако пока никаких новых предложений от "сливочных" не поступало.

На игрока также претендует туринский "Ювентус", который по данным бразильских СМИ, готов обменять Неймара на своего полузащитника Пауло Дибалу, которого как раз хочет ПСЖ.

Ранее о возможном уходе игрока высказался главный тренер парижан Томас Тухель, заявив, что клубу необходимо искать замену нападающему.

Неймар летом 2017 года покинул "Барселону" и перешел в ПСЖ за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории. Ранее сообщалось, что он готов на понижение зарплаты ради возвращения в состав каталонцев.

Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.