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"Барселона" – чемпіон Іспанії: як святкували Рафінья, Ямаль та інші

Барселона, П'ятниця 16 травня 2025 10:53
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"Барселона" – чемпіон Іспанії: як святкували Рафінья, Ямаль та інші Фото: "Барселона" виграла в сезоні три трофеї (x.com/FCBarcelona)
Автор: Андрій Костенко

"Барселона" переграла у каталонському дербі земляків з "Еспаньола" та достроково оформила чемпіонство в Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання.

Як пройшла гра

Вирішальний крок до титулу "блаугранас" зробили ще в попередньому турі, здолавши у драматичному Ель Класико мадридський "Реал" з рахунком 4:3. Цей результат дозволив каталонцям відірватися від найближчих переслідувачів на сім очок за три тури до завершення чемпіонату.

У матчі проти "Еспаньйола" рахунок було відкрито у другому таймі – юний талант Ламін Ямаль здійснив сольний прохід і точно пробив у дальній кут. А вже у компенсований час, після вилучення Леандро Кабрери на 80-й хвилині, Фермін Лопес встановив остаточний рахунок – 2:0.

&quot;Барселона&quot; – чемпіон Іспанії: як святкували Рафінья, Ямаль та інші

Що означає ця перемога для "Барселони"

Це 28-й титул Ла Ліги в історії клубу. "Барселона" продовжує переслідування мадридського "Реала", у якого 36 чемпіонських трофеїв.

Також це третій трофей у сезоні-2024/25. Раніше каталонці вже здобули Кубок і Суперкубок Іспанії, причому обидва рази перемагали у фіналах "Реал".

Вперше до чемпіонства "Барсу" привів німецький наставник Ганс-Дітер Флік. Особисто для нього це – десята титульна перемога в кар'єрі. Раніше він, зокрема, тріумфував із "Баварією" у Лізі чемпіонів-2020 та двічі вигравав Бундеслігу.

&quot;Барселона&quot; – чемпіон Іспанії: як святкували Рафінья, Ямаль та інші

Ганс-Дітер Флік (фото: x.com/FCBarcelona)

&quot;Барселона&quot; – чемпіон Іспанії: як святкували Рафінья, Ямаль та інші

Рафінья (фото: x.com/FCBarcelona)

&quot;Барселона&quot; – чемпіон Іспанії: як святкували Рафінья, Ямаль та інші

Ламін Ямаль (фото: x.com/FCBarcelona)

&quot;Барселона&quot; – чемпіон Іспанії: як святкували Рафінья, Ямаль та інші

Войцех Щенсни (фото: x.com/FCBarcelona)

&quot;Барселона&quot; – чемпіон Іспанії: як святкували Рафінья, Ямаль та інші

Раніше АПЛ оголосила претендентів на титули героїв сезону.

А "Болонья" перемогою в Кубку Італії встановила історичний рекорд.

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