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"Барселона" - чемпион Испании: как праздновали Рафинья, Ямаль и другие

Барселона, Пятница 16 мая 2025 10:53
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"Барселона" - чемпион Испании: как праздновали Рафинья, Ямаль и другие Фото: "Барселона" выиграла в сезоне три трофея (x.com/FCBarcelona)
Автор: Андрей Костенко

"Барселона" переиграла в каталонском дерби земляков из "Эспаньола" и досрочно оформила чемпионство в Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования.

Как прошла игра

Решающий шаг к титулу "блаугранас" сделали еще в предыдущем туре, одолев в драматичном Эль Класико мадридский "Реал" со счетом 4:3. Этот результат позволил каталонцам оторваться от ближайших преследователей на семь очков за три тура до завершения чемпионата.

В матче против "Эспаньола" счет был открыт во втором тайме - юный талант Ламин Ямаль совершил сольный проход и точно пробил в дальний угол. А уже в компенсированное время, после удаления Леандро Кабреры на 80-й минуте, Фермин Лопес установил окончательный счет - 2:0.

&quot;Барселона&quot; - чемпион Испании: как праздновали Рафинья, Ямаль и другие

Что означает эта победа для "Барселоны"

Это 28-й титул Ла Лиги в истории клуба. "Барселона" продолжает преследование мадридского "Реала", у которого 36 чемпионских трофеев.

Также это третий трофей в сезоне-2024/25. Ранее каталонцы уже завоевали Кубок и Суперкубок Испании, причем оба раза побеждали в финалах "Реал".

Впервые к чемпионству "Барсу" привел немецкий наставник Ханс-Дитер Флик. Лично для него это - десятая титульная победа в карьере. Ранее он, в частности, триумфовал с "Баварией" в Лиге чемпионов-2020 и дважды выигрывал Бундеслигу.

&quot;Барселона&quot; - чемпион Испании: как праздновали Рафинья, Ямаль и другие

Ханс-Дитер Флик (фото: x.com/FCBarcelona)

&quot;Барселона&quot; - чемпион Испании: как праздновали Рафинья, Ямаль и другие

Рафинья (фото: x.com/FCBarcelona)

&quot;Барселона&quot; - чемпион Испании: как праздновали Рафинья, Ямаль и другие

Ламин Ямаль (фото: x.com/FCBarcelona)

&quot;Барселона&quot; - чемпион Испании: как праздновали Рафинья, Ямаль и другие

Войцех Щенсны (фото: x.com/FCBarcelona)

&quot;Барселона&quot; - чемпион Испании: как праздновали Рафинья, Ямаль и другие

Ранее АПЛ объявила претендентов на титулы героев сезона.

А "Болонья" победой в Кубке Италии установила исторический рекорд.

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