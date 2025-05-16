"Барселона" - чемпион Испании: как праздновали Рафинья, Ямаль и другие

"Барселона" переиграла в каталонском дерби земляков из "Эспаньола" и досрочно оформила чемпионство в Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования .

Как прошла игра

Решающий шаг к титулу "блаугранас" сделали еще в предыдущем туре, одолев в драматичном Эль Класико мадридский "Реал" со счетом 4:3. Этот результат позволил каталонцам оторваться от ближайших преследователей на семь очков за три тура до завершения чемпионата.

В матче против "Эспаньола" счет был открыт во втором тайме - юный талант Ламин Ямаль совершил сольный проход и точно пробил в дальний угол. А уже в компенсированное время, после удаления Леандро Кабреры на 80-й минуте, Фермин Лопес установил окончательный счет - 2:0.

Что означает эта победа для "Барселоны"

Это 28-й титул Ла Лиги в истории клуба. "Барселона" продолжает преследование мадридского "Реала", у которого 36 чемпионских трофеев.

Также это третий трофей в сезоне-2024/25. Ранее каталонцы уже завоевали Кубок и Суперкубок Испании, причем оба раза побеждали в финалах "Реал".

Впервые к чемпионству "Барсу" привел немецкий наставник Ханс-Дитер Флик. Лично для него это - десятая титульная победа в карьере. Ранее он, в частности, триумфовал с "Баварией" в Лиге чемпионов-2020 и дважды выигрывал Бундеслигу.

Ханс-Дитер Флик (фото: x.com/FCBarcelona)

Рафинья (фото: x.com/FCBarcelona)

Ламин Ямаль (фото: x.com/FCBarcelona)

Войцех Щенсны (фото: x.com/FCBarcelona)