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"Барселона" и "Челси" могут обменяться звездными игроками

Новости » Спорт     15.04.2020 - 13:39
"Барселона" и "Челси" могут обменяться звездными игроками
Фото: Филиппе Коутиньо (fcbarcelona.com)

Поменяться командами могут полузащитники

Лондонский "Челси" и каталонская "Барселона" могут обменяться футболистами в летнее трансферное окно на фоне финансовых трудностей из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, поменяться командами могут полузащитники Филиппе Коутиньо и Н'Голо Канте, которые примерно схожи по своей трансферной стоимости.

Коутиньо перешел в "Барселону" из английского "Ливерпуля", однако не стал игроком основного состава. Летом 2019 года бразилец был отдан в аренду мюнхенской "Баварии" с последующим правом выкупа, но, скорее всего, немецкая команда не будет выкупать его контракт. Сам 27-летний бразилец желает вернуться в английскую премьер-лигу.

В свою очередь "Челси" недоволен формой 29-летнего француза, которую тот демонстрировал в последние месяцы перед паузой.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ювентус" может продать нападающего Криштиану Роналду из-за финансовых потерь клуба в результате пандемии.

Чемпионаты Англии и Испании, как и другие ведущие европейские турниры, приостановлены из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

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