"Барселона" і "Челсі" можуть обмінятися зоряними гравцями

Фото: Філіппе Коутіньйо (fcbarcelona.com)

Помінятися командами можуть півзахисники

Лондонський "Челсі" і каталонська "Барселона" можуть обмінятися футболістами в літнє трансферне вікно на тлі фінансових труднощів через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Як зазначає джерело, помінятися командами можуть півзахисники Філіпа Коутіньйо і Н'Голо Канте, які приблизно схожі за своєю трансферної вартості.

Коутиньо перейшов в "Барселону" з англійського "Ліверпуля", проте не став гравцем основного складу. Влітку 2019 року бразилець був відданий в оренду мюнхенської "Баварії" з подальшим правом викупу, але, швидше за все, німецька команда не буде викуповувати його контракт. Сам 27-річний бразилець хоче повернутися в англійську прем'єр-лігу.

Своєю чергою "Челсі" незадоволений формою 29-річного француза, яку той демонстрував в останні місяці перед паузою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Ювентус" може продати нападника Кріштіану Роналду через фінансові втрати клубу в результаті пандемії.

Чемпіонати Англії та Іспанії, як і інші провідні європейські турніри, призупинені через небезпеку поширення коронавірусної інфекції.