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"Ювентус" и "Барселона" планируют обмен футболистами

Новости » Спорт     08.04.2020 - 10:55
"Ювентус" и "Барселона" планируют обмен футболистами
Фото: Федерико Бернардески (juventus.com)

Стороны рассчитывают заключить сделку в ближайшие месяцы

Туринский "Ювентус" и каталонская "Барселона" обсуждают обмен игроками. Об этом сообщает Calciomercato.com.

Согласно источнику, "сине-гранатовые" хотят заполучить нападающего туринцев Федерико Бернардески. 26-летний итальянец недоволен количеством игровой практики и готов рассмотреть предложения от других клубов.

Каталонцы уже вышли на связь с руководством "старой синьоры". Сообщается, что "Юве" готов расстаться с нападающим, если "Барса" отправит в обратном направлении двух игроков - полузащитника Ивана Ракитича и защитника Самюэля Юмтити.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ювентус" может продать нападающего Криштиану Роналду из-за финансовых потерь клуба в результате пандемии коронавируса.

Чемпионаты Италии и Испании, как и другие европейские турниры, приостановлены из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. На момент введения паузы "Барселона" и "Ювентус" лидировали в турнирных таблицах своих чемпионатов. В 27 матчах Примеры каталонская команда набрала 58 очков, на счету команды Маурицио Сарры в Серии А - 63 очка.

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