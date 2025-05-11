"Барселона" в сумасшедшем Эль-Класико унизила "Реал" и почти гарантировала себе чемпионство

"Барселона" не наелась сногсшибательными сюжетами в полуфинале Лиги чемпионов и продолжила шоу в испанском Классическом. Матч 35-го тура Ла Лиги с "Реалом" стал еще одним шедевром футбольной драматургии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

Испания, Ла Лига, 35-й тур

"Барселона" - "Реал" - 4:3

Голы: Гарсия, 19, Ямаль, 32, Рафинья, 34, 45 - Мбаппе, 6 (пенальти), 14, 70

Все Эль Класико сезона

Таких до сегодня было три и в них доминировали "сине-гранатовые". И это при том, что ни одна из встреч не проходила на территории каталонцев.

Сначала наш Андрей Лунин, подменявший травмированного Тибо Куртуа получил четыре гола в Мадриде. Произошло это в октябре прошлого года в рамках первого круга Ла Лиги.

Но и Куртуа, вернувшись в ворота, ситуацию не исправил: он также пропускал от Ямаля и компании по четыре в среднем за матч. Сначала в финале Суперкубка было 2:5 в аравийской Джидде в январе. А затем, в конце апреля - 2:3 в Севилье - в финале Кубка Испании.

Итак, за три поединка "Реал" получил от "Барсы" 12 мячей в свои ворота. Забив при этом четыре.

Шесть голов в первом тайме

Команды впервые в сезоне сошлись в Барселоне. И начало было ужасным для хозяев.

Уже на 14-й минуте "Барса" "горела" после дубля Мбаппе. Сначала француз реализовал пенальти, который сам и заработал. А затем реализовал выход один на один со Щенсны, после того, как "сливочные" в центре поля отобрали мяч у Ямаля.

До первого гола гостей "Барселону" не было видно. После - каталонцы начали что-то создавать у владений Куртуа. А после второго пропущенного - хозяева разошлись по полной.

Ровно 20 минут понадобилось подопечным Ганса-Дитера Флика, чтобы не только сравнять счет, но и выйти вперед. Гарсия замкнул головой подачу с углового и пас (головой же) от Торреса. Затем очередное чудо сотворил Ямаль: барселонский вундеркинд в касание запустил свою фирменную дугу под дальнюю штангу и у Куртуа не было шансов.

Ламин Ямаль (фото: x.com/FCBarcelona)

Третий гол - на счету Рафиньи. Бразилец отличился спустя две минуты после гола Ямаля. А началось все со столкновения в центре поля Себальоса с Мбаппе и потерей "Реала".

При счете 2:3 мадридцы получили право на пенальти. Опять сфолили на Мбаппе. Француз уже держал мяч в руках на 11-метровой отметке и думал, в какой угол бить. Но судья свое решение отменил: перед этим был офсайд у Беллингема.

Оставшись без пенальти, "Реал" взамен получил гол в свои ворота. Создали его Себальос и Васкес, неудачно распорядившись мячом возле собственной штрафной. Но точку поставил Рафинья, который оформил дубль.

Еще до перерыва третий гол в ворота "Барсы" забил Мбаппе. Но из офсайда. Поэтому хет-трик в первом тайме не зафиксировали.

Второй тайм: хет-трик Мбаппе

"Барселона" - не та команда, которая будет играть вторым номером, даже когда ситуация позволяет. Имея преимущество в два гола (а, по большому счету, каталонцев в матче устроила бы и ничья), они продолжали искать шансы у ворот соперника.

У "Реала", который до перерыва почти не выходил с собственной половины поля, тоже начали появляться проблески. Один из них завершился быстрым выходом Винисиуса и Мбаппе на ворота "Барсы". Бразилец не поскупился и отдал на француза, а тот оформил хет-трик.

Винисиус и Мбаппе (фото: x.com/realmadriden)

Интересный эпизод произошел на 81-й минуте. Во время атаки каталонцев мяч в штрафной "Реала" попал в руку Чуамени. Судья долго слушал подсказки ассистентов, сам пошел смотреть ВАР, но в итоге пенальти не поставил, оставив мадридцам надежду.

Сказать, что "Реал" устроил финальный штурм, было бы не правильно. "Барселона" держала мяч и особо не позволяла разгуляться. Но шансы у "сливочных" были - на самых последних секундах. Сначала 21-летний дебютант Муньос вышел один на один со Шенсны. Мог сравнивать счет, но пробил выше ворот. Затем не забил Мбаппе. А еще потом даже забил - но снова из офсайда.

А "Барселона" в компенсированное время забила в пятый раз - но гол тоже не засчитали из-за офсайда.

Что означает результат

"Барселона" переиграла принципиального соперника во всех четырех встречах сезона, забив в ворота "сливочных" 16 мячей.

Каталонцы в очных противостояниях с "Реалом" завоевали Суперкубок и Кубок Испании. А после домашнего Эль-Класико почти гарантировали себе чемпионство. За три тура до завершения чемпионата команда Флика оторвалась от главного преследователя на семь очков - 82 против 75-ти. Для того, чтобы юридически оформить "золото" первенства "Барсе" в оставшихся матчах достаточно будет набрать лишь два очка.