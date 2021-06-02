"Барселона" близка к продлению контракта с Месси

Контракт будет рассчитан до июня 2023 года, когда Месси исполнится 36 лет. Действующее соглашение между сторонами истекало 30 июня этого года и длительное время оставалось неизвестно, согласится ли нападающий на новый контракт, учитывая ситуацию прошлого года, когда в августе-сентябре Лионель пытался вынудить клуб отпустить его в "Манчестер Сити".

Считается, что важным аспектом согласия Лео остаться в Барселоне является текущая активная работа "Барсы" на трансферном рынке. Клуб уже объявил о подписании форварда и соотечественника Месси Серхио Агуэро, представил центрального защитника Эрика Гарсию (оба ушли из "Манчестер Сити" свободными агентами), а вскоре должен завершить сделку по подписанию экс-полузащитника "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдума, который тоже переходит в статусе свободного агента.

Еще одним подписанием может стать форвард Мемфис Депай, который этим летом также остается без клуба после ухода из "Лиона". С ним еще идут переговоры об условиях контракта. Кроме этого, еще трансфер зависит от того, оставит ли "Барселона" Рональда Кумана на посту главного тренера. Пока все идет к тому, что нидерландец останется на второй сезон на "Камп Ноу".

"Барселона" является единственным клубом в карьере Месси. Лионель провел за каталонскую команду 778 матчей, забил 672 гола и отдал 304 результативные передачи. Кроме ряда трофеев, включая 10 побед в чемпионате Испании и четырех триумфов в Лиге чемпионов, Месси шесть раз признавался лучшим футболистом года и получал "Золотой мяч".