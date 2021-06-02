"Барселона" близка к продлению контракта с Месси

"Барселона" уверена в подписании нового контракта с лидером команды Лионелем Месси. Идет работа над последними деталями соглашения, которое должен подписать аргентинец.
Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Контракт будет рассчитан до июня 2023 года, когда Месси исполнится 36 лет. Действующее соглашение между сторонами истекало 30 июня этого года и длительное время оставалось неизвестно, согласится ли нападающий на новый контракт, учитывая ситуацию прошлого года, когда в августе-сентябре Лионель пытался вынудить клуб отпустить его в "Манчестер Сити".
Считается, что важным аспектом согласия Лео остаться в Барселоне является текущая активная работа "Барсы" на трансферном рынке. Клуб уже объявил о подписании форварда и соотечественника Месси Серхио Агуэро, представил центрального защитника Эрика Гарсию (оба ушли из "Манчестер Сити" свободными агентами), а вскоре должен завершить сделку по подписанию экс-полузащитника "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдума, который тоже переходит в статусе свободного агента.
Еще одним подписанием может стать форвард Мемфис Депай, который этим летом также остается без клуба после ухода из "Лиона". С ним еще идут переговоры об условиях контракта. Кроме этого, еще трансфер зависит от того, оставит ли "Барселона" Рональда Кумана на посту главного тренера. Пока все идет к тому, что нидерландец останется на второй сезон на "Камп Ноу".
"Барселона" является единственным клубом в карьере Месси. Лионель провел за каталонскую команду 778 матчей, забил 672 гола и отдал 304 результативные передачи. Кроме ряда трофеев, включая 10 побед в чемпионате Испании и четырех триумфов в Лиге чемпионов, Месси шесть раз признавался лучшим футболистом года и получал "Золотой мяч".
Напомним, что вчера "Реал" сообщил о возвращении Карло Анчелотти на должность главного тренера после ухода Зинедина Зидана.