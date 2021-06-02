"Барселона" близька до продовження контракту з Мессі

Контракт буде розрахований до червня 2023 року, коли Мессі виповниться 36 років. Діюча угода між сторонами минав 30 червня цього року і тривалий час залишалося невідомо, чи погодиться нападник на новий контракт, враховуючи ситуацію минулого року, коли в серпні-вересні Ліонель намагався змусити клуб відпустити його до "Манчестер Сіті".

Вважається, що важливим аспектом згоди Лео залишитися в Барселоні є поточна активна робота "Барси" на трансферному ринку. Клуб вже оголосив про підписання форварда і співвітчизника Мессі Серхіо Агуеро, представив центрального захисника Еріка Гарсію (обидва пішли з" Манчестер Сіті "вільними агентами), а незабаром повинен завершити угоду з підписання екс-півзахисника "Ліверпуля " Жоржиньо Вейналдума, який теж переходить в статусі вільного агента.

Ще одним підписанням може стати форвард Мемфіс Депай, який цього літа також залишається без клубу після відходу з "Ліона". З ним ще йдуть переговори про умови контракту. Крім цього, ще трансфер залежить від того, чи залишить "Барселона" Рональда Кумана на посаді головного тренера. Поки все йде до того, що нідерландець залишиться на другий сезон на "Камп Ноу".

"Барселона" є єдиним клубом у кар'єрі Мессі. Ліонель провів за каталонську команду 778 матчів, забив 672 голи і віддав 304 результативні передачі. Крім ряду трофеїв, включаючи 10 перемог у чемпіонаті Іспанії і чотири тріумфи у Лізі чемпіонів, Мессі шість разів визнавався кращим футболістом року і отримував "Золотий м'яч".