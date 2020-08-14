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Барселона - Бавария: где смотреть 1/4 финала Лиги чемпионов

Лиссабон, Пятница 14 августа 2020 15:03
Барселона - Бавария: где смотреть 1/4 финала Лиги чемпионов
Фото: "Барселона" - "Бавария" (fcbarcelona.com)
Автор: Вера Олейник

Где и когда начнется самый интригующий и ожидаемый поединок

"Барселона" и "Бавария" в одном матче определят полуфиналиста Лиги чемпионов. Букмекеры отдают предпочтение мюнхенской команде.

14 августа 22:00
Лиссабон, "Эштадиу ду Бенфика"

Поединок 1/4 финала самого престижного клубного турнира состоится в пятницу, 14 августа, в Лиссабоне на "Эштадиу Да Луж" при пустых трибунах. Время начала встречи - 22:00. В прямой трансляции болельщики смогут посмотреть поединок на телеканале "Футбол 1".

Предыдущая стадия

Немецкая команда в 1/8 финала показала себя весьма убедительно, не оставив ни единого шанса лондонскому "Челси" - 7:1 по сумме двух матчей. "Сине-гранатовые" смогли решить поставленные задачи лишь в ответном матче. В первой игре с "Наполи" каталонцы спаслись ничьей - 1:1, но в конечном итоге обыграли со счетом 3:1.

Статистика

В прошлом команды встречались между собой в десяти еврокубковых дуэлях. Шесть побед на стороне "Баварии", две - у "Барсы", еще два матча завершились ничью.

При этом пять побед мюнхенцы одержали в Лиге чемпионов - ни против кого больше каталонцы не проигрывали так часто. Также стоит отметить, что "Барселона" никогда не обыгрывала "Баварию" за пределами "Камп Ноу".

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