Барселона - Баварія: де дивитися 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Фото: "Барселона" - "Баварія" (fcbarcelona.com)

Де і коли почнеться найінтригуючіший і найочікуваніший поєдинок

"Барселона" і "Баварія" в одному матчі визначать півфіналіста Ліги чемпіонів. Букмекери віддають перевагу мюнхенській команді.

14 серпня 22:00

Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"

Поєдинок 1/4 фіналу найпрестижнішого клубного турніру відбудеться у п'ятницю, 14 серпня, в Лісабоні на "Ештадіу Да Луж" за порожніх трибун. Час початку зустрічі - 22:00. У прямій трансляції вболівальники зможуть подивитися поєдинок на телеканалі "Футбол 1".

Попередня стадія

Німецька команда в 1/8 фіналу показала себе дуже переконливо, не залишивши жодного шансу лондонському "Челсі" - 7:1 за сумою двох матчів. "Синьо-гранатові" змогли вирішити поставлені завдання лише в матчі-відповіді. У першій грі з "Наполі" каталонці врятувалися нічиєю -1:1, але в кінцевому підсумку обіграли з рахунком 3:1.

Статистика

У минулому команди зустрічалися між собою в десяти єврокубкових дуелях. Шість перемог на стороні "Баварії", дві - у "Барси", ще два матчі завершилися нічию.

При цьому п'ять перемог мюнхенці здобули в Лізі чемпіонів - ні проти кого більше каталонці не програвали так часто. Також варто відзначити, що "Барселона" ніколи не обігравала "Баварію" за межами "Камп Ноу".