Барселона - Бавария: прогноз на 1/4 финала Лиги чемпионов

Фото: "Барселона" - "Бавария" (fcbarcelona.com)

Специалисты считают фаворитом немецкий клуб

"Барселона" во главе с Лео Месси и "Бавария" с Робертом Левандовски сразятся за путевку в полуфинал Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

14 августа 22:00

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По мнению букмекеров, фаворитами матча 1/4 финала является мюнхенцы. На победу "Баварии" в основное время принимаются ставки с коэффициентом 2,00, тогда как шансы на успех каталонцев составляют 3,30. Ничейный результат оценивается в 4,00.

Что касается котировок на проход в полуфинал, то здесь также преимущество на стороне команды Ханс-Дитера Флика - 1,53 против 2,37.

Турнирный путь

Обе команды ожидаемо стали лучшими в своих группах. "Барселона" заняла первое место в квартете, набрав 14 очков. В первом матче 1/8 финала с "Наполи" каталонцы спаслись от поражения (1:1), а в ответной встрече выбили неаполитанцев из турнира 3:1.

"Бавария" выиграла все шесть матчей на групповом этапе и забила 24 гола. В 1/8 финала немецкая команда прошлась катком по "Челси", забив на выезде три безответных мяча, а в ответной игре разгромив англичан 4:1.

Как "Барселона", так и "Бавария", в текущей кампании не претерпела еще ни одного поражения.