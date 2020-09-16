Барбадос станет республикой в 2021 году

Королева Великобритании Елизавета II больше не будет монархом Барбадоса. Островное государство официально станет республикой в 2021 году.

Об этом сообщает местное издание Loop.

По словам генерал-губернатор Барбадоса Сандры Мэйсон, это произойдет к 55-й годовщине независимости острова, которая будет отмечаться в 2021 году.

"Пришло время окончательно оставить наше колониальное прошлое позади. Барбадосцы хотят иметь собственного главу государства. Мы уверены в том, кто мы есть, и чего мы можем достичь", - заявила она.

Отметим, что Барбадос официально стал независимым от Великобритании 30 ноября 1966 года. Однако главой государства оставалась Елизавета II.

Королева Елизавета II до сих пор формально остается главой государства в 16 независимых странах - членах ООН, которые являются бывшими колониями Великобритании. Среди них - Австралия, Канада, Новая Зеландия, Белиз, Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Ямайка, Гренада, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Китс, Сент-Люсия, Сент-Винсент, Гренада, Соломоновы Острова, Тувалу и Барбадос.

Напомним, ранее Украина и Гренада подписали соглашение о безвизе.

Кроме того, ранее ускорить подписание безвиза с Канадой призвал президент Украины Владимир Зеленский.