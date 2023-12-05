Барабаш про ситуацію біля Авдіївки: були серйозні дії, зараз росіян в Степовому немає

"Зрозуміло, чому вони це роблять, чому для них дуже важливе Степове. Хочуть перерізати вони логістику. Це найближчий напрямок для того, щоб перерізати нам єдину дорогу. Дуже запеклі бої тривають на Степовому", - розповів Барабаш.

Однак, за його словами, населений пункт залишається під контролем українських військ.

"Буквально вчора-позавчора були такі дуже серйозні стабілізаційні дії з нашого боку. Зараз ворога в Степовому немає. Зараз повністю Степове контролюється Збройними силами України", - зазначив начальник МВА.

Також він розповів, що російські війська продовжують штурмувати Авдіївський коксохімічний завод, але на саме підприємство їм жодного разу не вдалося зайти.

"Не зважаючи на погоду, майже цілодобово ворог намагається проводити свої штурмові дії різною кількістю груп, різною кількістю складу цих груп у напрямку Авдіївського коксохімзаводу. Іноді справді вони доходять навіть до паркану заводу. Але ж… Теж пишуть вони дуже часто, "ми зайшли на коксохім", "нам залишилося два дні, три дні - коксохім буде повністю наш". Це не відповідає дійсності. Жодного разу на коксохім вони не заходили", - наголосив Барабаш.

Бої за Авдіївку

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти втратили у боях за Авдіївку не менше 10 тисяч солдатів. Президент Володимир Зеленський наголошував, що російські втрати у районі Авдіївки більші, ніж у Бахмуті.

Українські військові пояснювали, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, якщо не "візьмуть" територію Авдіївського коксохімічного.

Також 3 грудня воїни 47 окремої механізованої бригади спростували чутки про нібито просування окупантів на території Авдіївського коксохімічного заводу. Вони наголосили, що завод контролюють ЗСУ.

Згідно з останнім звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська атакували російські позиції в смузі дерев на південь від Степового, поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції.