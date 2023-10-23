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Барабаш про ситуацію в Авдіївці: росіяни лізуть як скажені, попри божевільні втрати

Фото: росіяни не припиняють штурми в районі Авдіївки, попри божевільні втрати (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська не припиняють штурми в районі Авдіївки Донецької області, попри божевільні втрати в живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

За його словами, минулої доби тривали запеклі бої, було зафіксовано багато обстрілів та бомбардувань авіацією.

"Стрілецькі бої не затихають цілодобово. Росіяни кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою, втрати у них божевільні, але це їх не зупиняє, штурми продовжуються. Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато", - розповів Барабаш.

Він також додав, що останніми днями ворог став застосовувати менше бронетехніки через підвищення вологості.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

У суботу, 21 жовтня, Сили оборони повідомили, що біля Авдіївки знизилась активність росіян. Але окупанти ще атакують.

За даними британської розвідки, після штурмів у районі Авдіївки втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%.

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